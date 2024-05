Wie die Zwangsversteigerung der Immobilie, die seit vielen Jahren im Querfurter Ortsteil Weißenschirmbach leer steht, am Amtsgericht Merseburg ablief.

Zwangsversteigerung am Amtsgericht Merseburg

Die ehemalige Schule von Weißenschirmbach war in der Wieder-Zwangsversteigerung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - - Nach einer Stunde und zehn Minuten machte Rechtspflegerin Simone Wohlberedt Schluss: 27.000 Euro zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten, sagte sie im Saal 5 des Merseburger Amtsgerichts und beendete sofort darauf die Bietzeit in der Zwangsversteigerung des leerstehenden Mehrfamilienhauses in Weißenschirmbach. Meistbietender war ein junger Mann aus Wolfsburg. Den Zuschlag erhielt er von der Rechtspflegerin bei dem Versteigerungstermin am Dienstag allerdings nicht. Sie setze diesen aus, damit der Gläubiger die Möglichkeit habe, zu reagieren und zu prüfen, ob es ein ernst gemeintes Gebot ist, hatte sie bereits im Vorfeld begründet.