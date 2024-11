Ab Januar erhalten Asylbewerber im Saalekreis ihre monatlichen Leistungen per Bezahlkarte. Das neue System kommt mit Einschränkungen für Glücksspiel und Überweisungen, erlaubt aber Bargeldabhebungen bis 50 Euro.

Merseburg/MZ. - Der Saalekreis wird voraussichtlich im Januar mit der Ausgabe von Bezahlkarten an Asylbewerber beginnen. Diesen Termin nannte Uwe Biermann, Leiter des Ausländeramtes, im Sozialausschuss. Auf die Karten soll dann anstelle von Bargeld die monatliche Auszahlung der Unterstützung erfolgen. Die Idee dahinter ist, dass Betroffene so beispielsweise schwieriger Teile ihres Geldes an Verwandte im Ausland überweisen können.