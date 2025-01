Braunsbedra/MZ. - In einem besonders schweren Fall des Diebstahls in Braunsbedra ermittelt die Polizei seit dem Wochenende. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 9.15 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Baucontainer auf einem ungesicherten Baustellengelände ein und entwendeten Werkzeuge. In unmittelbarer Nähe stahlen sie zudem noch einen Radlader und fuhren damit auf dem Radwanderweg am Großkaynaer See in südliche Richtung.

Während der Fahrt geriet das Fahrzeug in einen Graben, woraufhin es zurückgelassen wurde. Der dabei entstandene Schaden wird derzeit noch ermittelt. Spuren wurden gesichert, und die Ermittlungen dauern an. Der Radlader wurde an den Eigentümer übergeben. Das teilte die Polizeiinspektion Halle am Sonntag mit.