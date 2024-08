Merseburg/MZ. - 115 Kilometer klingt weit. Doch die Strecke, die Isabel Archleb am Wochenende wandernd mit der Startnummer des Merseburger Benefizlaufs zurücklegte, ist nur ein Bruchteil dessen, was sich die Medizinstudentin bis September vorgenommen hat. Sie läuft den Camino del Norte in Spanien - von der französischen Grenze bis zur Pilgerstadt Santiago de Compostela. Dass sie drei Etappen dem Benefizlauf widmet, ist für die in Oldenburg lebende Studentin eine Selbstverständlichkeit: „In meiner Zeit in Merseburg habe ich fast jedes Jahr mitgemacht, anfangs noch mit der Schule“, erinnert sie sich.

Isabell Archleb ließ sich ihre 115 Kilometer von ihrem Opa Jürgen Pohle sponsern. Leserfoto/Isabell Archleb

Mit Spanien könnte Archleb die am weitesten entfernte Teilnehmerin des virtuellen Parts ds Laufes gewesen sein. Organisator Birk Schaper vom Lions Club wusste noch von Wanderern im Mont-Blanc-Massiv zu berichten. Ansonsten sammelten viele Teilnehmer zu Fuß, im Boot oder auf dem Rad in der Region ihre Kilometer. Bis Montag hatte Schaper inklusive der über 1.800 Aktiven, die am Freitag durch die Innenstadt rannten, insgesamt knapp 1.970 Starter für den Benefizlauf gezählt. Viele virtuelle Meldungen standen aber noch aus. Dafür ist bis Freitag noch Zeit.

Sarah Dietrich vom Basedow-Klinikum Merseburg spulte 150 Kilometer auf dem Rad ab. Leserfoto/Sarah Dietrich

Schon durch die bisher bekannten Starter sind insgesamt 9.500 Kilometer zusammengekommen. Unter den Läufern am Freitag war Sven Donath (DLRG) mit 42 Runden der fleißigste Aktive. Bei den Frauen legten Sarah Schwarzer (Friesen Frankleben) und Sabine Löschke (TSV Leuna) je 30 Umläufe zurück. Der TSV und der SV 99 Merseburg stellten jeweils die meisten Teilnehmer der Vereine. Bei den Firmen lagen Domo und InfraLeuna vorn.

Das zehnköpfige Team des Kooperativen Bildungszentrums für Gesundheitsberufe Merseburg ist am Sonntag auf der Unstrut zehn Kilometer von Camburg nach Großheringen gepaddelt. Sie sponserte das Basedow-Klinikum. Leserfoto

„Wir werden wieder mehr als 20.000 Euro an Spenden einnehmen“, sagte Schaper. Das Geld soll in Projekte für Kinder und Jugendliche fließen. Dafür nehmen die Lions nun Bewerbungen entgegen: „Weil wir möglichst viele fördern wollen, unterstützen wir jedes Projekt mit maximal 1.000 Euro.“