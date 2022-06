Benefizlauf in Merseburg: Endspurt für die Anmeldungen

Am Freitag können Teilnehmer in der Innenstadt wieder Kilometer für den guten Zweck sammeln. Wie in den Vorjahren gibt es dafür am Wochenende aber auch wieder andere Möglichkeiten.

Merseburg/MZ - Noch herrscht weitgehende Ruhe in der Gotthardstraße. In der prallen Mittagssonne ziehen einige Passanten gemächlichen Schrittes durch Merseburgs Einkaufsstraße. Am kommenden Freitag, 1. Juli, soll es dort allerdings deutlich mehr Trubel geben. Denn dann sollen nach zwei Jahren Pause wieder Tausende Füße auf das Kopfsteinpflaster niederprasseln. Der Benefizlauf des Lions Clubs kehrt an seine alte Austragungsstätte zurück.

„Wir haben bisher 1.200 Anmeldungen. Das ist gut“, berichtete Mitorganisator Horst Naumann. „Es ist immer schwer einzuschätzen, wie viele noch kommen werden.“ Anmeldungen sind auch noch am Wettkampftag möglich und darüber hinaus. Denn der Benefizlauf findet in diesem Jahr erstmals in hybrider Form statt. So können Läufer traditionell von der Kliaplatte aus über Entenplan und Große Ritterstraße ihre Runden durch die Innenstadt drehen und so Kilometer und damit Spendengelder für den guten Zweck sammeln. Daneben gibt es wie in den vergangenen beiden Coronajahren aber auch die Möglichkeit, das gesamte Wochenende bis zum 3. Juli virtuell teilzunehmen – und etwa auf oder um den Geiseltalsee auf Kilometerjagd zu gehen: „Uns haben einige Leute gesagt, dass sie lieber Fahrrad fahren wollen, weil sie dann weitere Strecken schaffen“, begründet Naumann, warum die Veranstalter zweigleisig fahren.

1.800 T-Shirts

Gemeinsam mit Marcus Schäffer und Christian Graf, dem künftigen Chef des hiesigen Lions Club, stellte er vergangene Woche bereits die weißen Teilnehmershirts vor. „1.800 haben wir davon anfertigen lassen“, erklärte Naumann. „Solang der Vorrat reicht, kriegt jeder, der hier auf der Kliaplatte an den Start geht, ein T-Shirt.“ Wenn nach dem Freitag noch welche übrig sein sollten und virtuelle Starter eines haben wöllten, könnten sie es sich aber in seiner Firma, der Merco-MTW, abholen.

Naumann lobte vor allem die Teilnehmerzahlen aus der Wirtschaft. So hätten sich bereits 40 Mitarbeiter der Domo angemeldet. Die sei damit Spitzenreiter gefolgt von Braskem mit 35 Startern. Auch viele Vereine seien am Start. Doch eine Gruppe fehlt laut Horst Naumann noch: „Ich würde mir nur wünschen, dass auch die Merseburger Politik mehr mitmacht.“

Kitas mischen mit

Traditionell zum Benefizlauf gehört der Kitalauf. Gut zehn Einrichtungen haben sich dafür angemeldet. Einige werden wie im Vorjahr um die eigene Kita laufen, andere starten beim zentralen Event auf der Kliaplatte. Den Startschuss dafür wird Christian Graf geben, der mit seinem Sanitätshaus Sponsor des Laufes ist. Wer die älteren Teilnehmer auf die Reise schickt, ist noch offen.

Fest stehen aber bereits die Zeiten, in denen die Kilometersammler ihre Runden drehen können, von 15 bis 18 Uhr. Für die Organisatoren beginnt bereits am Morgen um 8 Uhr der Aufbau. Traditionell wird der Start- und Zielbereich auf der Kliaplatte entstehen. Dort soll es Wasser- und Essenversorgung geben. Auch eine Hüpfburg ist geplant: „Wir hoffen, dass wir die Innenstadt wieder beleben“, sagte Naumann. Auf einen Standard früherer Jahre müssen Teilnehmer allerdings verzichten: Wegen der Hygieneauflagen gibt es in diesem Jahr kein Massagezelt, um die schweren Beine danach zu lindern.

Weitere Informationen zum Benefizlauf und die Anmeldung finden Sie unter www.lauf-mit-lions.de