Ein Gremium im Saalekreis entscheidet über die Vergabe von Geld aus dem Strukturwandel. Braunsbedra hofft dabei auf gleich zwei neue Strände nebst Nebenanlage. Auch die Goethestadt Bad Lauchstädt will von Strukturwandelmitteln profitieren. Derweil dürfte ein „Leuchtturm“ fallen.

Der Strand in Frankleben war eigentlich nur als lokales Provisorium gedacht.

Braunsbedra/Bad Lauchstädt/MZ. - Die Stadt Braunsbedra könnte in einigen Jahren um zwei Strände reicher sein. Die Kommune will sowohl nördlich des bisherigen Badestrandes bei Frankleben, der nur als lokales Provisorium gedacht war und nun jeden Sommer überquillt, als auch an der Marina bei Neumark, neue Badegelegenheiten nebst Parkplätzen und Zuwegungen schaffen. Knapp 35 Millionen Euro sollen beide Projekte zusammen kosten. 31 Millionen davon möchte die Stadt aus dem Topf für den Strukturwandel nach dem Kohleausstieg nehmen.