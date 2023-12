Heilpädagogische Hilfe Behindertenwerkstatt in Querfurt: Hier werden Holzprodukte handgefertigt

In ihrer Adventsserie zeigt die MZ, was in der Vorweihnachtszeit alles entsteht. Heute: Ein Blick in den Holzbereich der Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung in Querfurt, wo beispielsweise Wein- oder Stollenkisten sowie Sitzbänke und -tische hergestellt werden.