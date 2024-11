Merseburg/MZ. - Jetzt heißt es schon mal: Stiefel putzen! Denn es dauert nur noch wenige Tage, bis das Merseburger Nikolausamt öffnet.

An drei Tagen hat das Nikolausamt geöffnet

Wie in den Vorjahren dürfen die Merseburger Kinder auch in diesem Jahr ihre geputzten Stiefel dort abgeben. Das ist an drei Tagen möglich: am 27. und 29. November und am 2. Dezember, und das jeweils immer zwischen 16 und 18 Uhr.

Die Merseburger können in diesem Jahr auch wieder Weihnachtswünsche von bedürftigen Kindern aus der Stadt erfüllen. Und dafür stellt die Stadt Merseburg mit Unterstützung der Merseburger Lions erstmals zwei Wunschbäume auf – einen, wie bisher auch, in der Tourist-Information und einen zweiten in der Stadtbibliothek. Denn ein Baum allein könnte all die eingegangenen Wunschbriefe gar nicht tragen.

„Bisher sind bei uns ja schon 153 Wunschzettel eingegangen“, erzählt Anja Szumodalsky vom Kulturamt der Stadt. Die Wünsche kämen unter anderem von Kindern, die von der Works, dem Integrationsprojekt der Pem oder dem Paritätischen Sozialwerk betreut werden, das sich unter anderem um die Jugendinsel und das ambulante Mutter-und-Kind-Wohnen kümmert.

Wie die Wunschbaumaktion funktioniert

Und wie funktioniert die Wunschbaumaktion? Wer möchte, kann sich ab Donnerstag, 21. November, in der Tourist-Information oder in der Stadtbibliothek Wunschzettel aussuchen. Die Wünsche sollen einen Wert von 30 Euro nicht übersteigen. „Der Wunschpate oder die Wunschpatin sollten das verpackte Geschenk bis spätestens 12. Dezember dort abgeben, wo sie den Wunschzettel entgegengenommen haben“, sagt Szumodalsky. Danach gehen die Geschenke an die Einrichtungen, wo sie dann bei kleinen Weihnachtsfeiern feierlich überreicht werden.

Im vergangenen Jahr haben der heilige Nikolaus, der Nussknacker, Väterchen Frost, der Weihnachtsmann und weitere Helfer die Stiefel verteilt. (Foto: U. Freyberg)

Wann die Stiefel verteilt werden

Auch die gefüllten Nikolausstiefel werden mit großem Tamtam verteilt, und das selbstverständlich am Nikolaustag. Zuvor gibt es ab 16 Uhr Geschichten vom Nikolaus und Gesang in der Stadtkirche. Um 17 Uhr macht sich dann der Nikolausumzug vom Entenplan auf den Weg in Richtung Schloss. Ab 17.30 Uhr werden der Nikolaus und seine Helfer dann die Stiefel an die Kinder verteilen. Im vergangenen Jahr waren es 214 Stiefel. Mal sehen, wie viele es in diesem Jahr sein werden.

Nach der Stiefelübergabe geht’s für manche sicherlich noch in den Schlossinnenhof zur Schlossweihnacht, denn die öffnet ab 5. Dezember ihre Tore.

Öffnungszeiten Nikolausamt: 27.11., 29.11., 2.12. – 16 bis18 Uhr