Querfurt/Bad Lauchstädt/MZ. - „Landwirtschaft ist eine Leidenschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen“, sagt Tobias Erbe. Der junge Mann steht am Mittwochmorgen mit Kollegen und Traktoren in der A38-Auffahrt Bad Lauchstädt. Bis zum Nachmittag wollen sie hier keine Autos und Lastwagen auf die Autobahn lassen – so wie es ihre Berufsgenossen gemeinsam mit Handwerkern, Kraftfahrern und anderen Berufsgruppen an diesem Tag an fast allen Auffahrten im Saalekreis machen.