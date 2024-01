Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Das neue Jahr begann im Basedow-Klinikum mit einem Wechsel an der Spitze der Mediziner. Der bisherige Ärztliche Direktor Roland Prondzinsky hat seinen Posten freiwillig geräumt. Er will sich laut Klinikleitung stärker der Arbeit in der Psychokardiologe widmen. Erst vor anderthalb Jahren hatte er mit Kolleginnen des Basedows eine Studie über psychische Risikofaktoren wie Einsamkeit für Herzerkrankungen veröffentlicht. An seine Stelle ist nun kommissarisch – bis der Aufsichtsrat auf seiner nächsten Sitzung einen dauerhaften Nachfolger bestellt – der bisherige Stellvertreter Alexander Schütte gerückt.