Radrennen in Sachsen-Anhalt Bald wieder Rennen in Merseburg? Verein will mehr Veranstaltungen auf Radrennbahn

In dieser Woche gründete sich in Merseburg ein Förderverein, der die breite Nutzung der Radrennbahn auf den Weg bringen will. Welche Ideen es für die Nutzung der Anlage im Saalekreis gibt.