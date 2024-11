Zum Heimatfest im nächsten Jahr in Farnstädt ist geplant, das feuchtfröhliches Spektakel auf dem Hofeteich wieder aufleben zu lassen. Anmeldungen für die Teilnahme sind bereits möglich.

Badewannenrennen in Farnstädt soll 2025 zurückkehren

So paddelten Teilnehmer des Farnstädter Badewannenrenns vor einigen Jahren auf dem Hofeteich.

Farnstädt/MZ/Los - - In Farnstädt wird an den Höhepunkten für das Heimatfest im kommenden Jahr getüftelt, berichtet Torsten Fritzsche, Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport des Farnstädter Gemeinderates. 2025 haben die Freiwillige Feuerwehr Farnstädt, ihr Förderverein und die Gemeinde Farnstädt selbst Jubiläen zu feiern. Aus diesem Grund wollen die Organisatoren mit dem Badewannenrennen auf dem Hofeteich ein Highlight wieder aufleben lassen.

Dieser feucht-fröhliche Wettkampf fand letztmalig vor rund zehn Jahren in Farnstädt statt, sagt Fritzsche. Im Zuge der Planung hat er vor ein paar Wochen in sozialen Netzwerken den Aufruf zur Teilnahme am Badewannenrennen 2025 gestartet. Fünf Anmeldungen sind bislang eingegangen, berichtet der Ausschussvorsitzende. Über weitere würde er sich freuen.

Die Teilnehmer können aus Farnstädt und anderen Orten kommen. Jugendliche und Erwachsene können Teams stellen. Zur Teilnahme bedarf es eines schwimmfähigen Geräts, das selbst gebaut wird beziehungsweise wurde. Das schönste und die drei schnellsten Geräte werden bei dem Spaß-Wettkampf schlussendlich prämiert.

Das Badewannenrennen soll im Rahmen des Heimatfestes am 23. August 2025 stattfinden. Um kurzfristige Anmeldung zur weiteren Planung wird gebeten, per E-Mail an: [email protected]