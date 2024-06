Jan Mika Starke hat am Johann-Gottfried-Herder Gymnasium in Merseburg sein Abitur mit einer Note von 1,0 bestanden. Wie es nun bei ihm nach der Schule weitergehen soll.

Merseburg/MZ. - Mit dem Abitur endet ein Lebensabschnitt, während ein neuer beginnt. Jahrelanges Lernen in der Schule soll auf das Vorbereiten, was danach kommt. Und das mit einer möglichst guten Abschlussnote. Das bestmögliche Ergebnis erzielte in diesem Jahr Jan Mika Starke vom Johann-Gottfried-Herder Gymnasium in Merseburg. Die Notendurchschnitt von 1,0 stand letztendlich auf seinem Abiturzeugnis.