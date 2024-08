Staatssekretär Steffen Eichner und Matthias Ulrich, Chef der Bad Dürrenberger Agrargenossenschaft, an der Weinlaube im Gespräch mit Gästen der Landesgartenschau.

Bad Dürrenberg/MZ. - „Wir hatten schon immer glückliche Rinder und Hühner.“ Matthias Ulrich, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg, will beim Weinlaubengespräch auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg damit sagen, dass die Tiere auf dem genossenschaftseigenen Landgut in Friedensdorf schon immer möglichst naturnah, artgerecht und nachhaltig gehalten wurden.