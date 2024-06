Die Stadt Bad Dürrenberg investiert in neue Anlagen zum Hochwasserschutz. Beim wichtigsten Instrument gegen die Fluten, den Deichen, ist die Solestadt jedoch auf die Arbeit des Landeshochwasserbetriebs angewiesen. Zumindest in einem Fall zeichnet sich dort nun Bewegung ab.

Hochwasserschutz an der Saale

Bad Dürrenberg/MZ. - Beim Hochwasserschutz gibt es keine einheitliche Zuständigkeit. Da gibt es zum einen den Landesbetrieb für Hochwasserschutz (LHW) als Akteur, zum anderen sind aber auch die Kommunen verantwortlich – so wie die Stadt Bad Dürrenberg. Die hat nun den Auftrag für die Erneuerung von Hochwasserpumpen im Bereich Kirchfährendorf vergeben. Diese liegen im Bereich der Schleusenstraße und des Kirchdorfer Rings. An den Pumpen sei es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu Störungen gekommen. Auch der Austausch der Schaltschränke 2022 habe das Problem nicht gelöst, begründet die Stadt die knapp 77.000 Euro teure Maßnahme.