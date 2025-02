Eine Vollsperrung legt die Autobahn-Zufahrt in Bad Dürrenberg im Saalekreis für drei Monate lahm. Die Bauarbeiten an der A9 zwingen Pendler zu großen Umwegen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Autofahrer im Saalekreis brauchen ab Montag, 24. Februar, starke Nerven: Die wichtige Zufahrt zur A9 bei Bad Dürrenberg wird komplett saniert. Wie das Landesverkehrsministerium am Freitag mitteilte, fließen rund 500.000 Euro in die Erneuerung der Landesstraße 187 zwischen Nempitz und dem Abzweig nach Thalschütz. Bis zum 27. Mai müssen sich Verkehrsteilnehmer deswegen auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Die Bauarbeiter teilen die Baustelle in zwei Abschnitte: Zunächst sind die östlichen Auf- und Abfahrten der A9 betroffen, später die westlichen. Wer Richtung Berlin will, muss während des ersten Bauabschnitts einen größeren Umweg in Kauf nehmen: Die Auffahrt ist nur über Wallendorf, die B181 und die Anschlussstelle Leipzig-West möglich. Im zweiten Bauabschnitt wird es noch komplizierter: Dann müssen Autofahrer Richtung München bis Weißenfels durchfahren und dort wenden.

Immerhin: Der beliebte Autohof bleibt durchgehend erreichbar – wenn auch nur über Umleitungen. Die weiträumige Umleitung führt über die B87, Lützen und die L187.

Bei den Bauarbeiten wird laut Ministerium die komplette Fahrbahndecke erneuert: Erst werden zwölf Zentimeter Asphalt abgefräst, dann kommt die gleiche Menge neuer Belag drauf.