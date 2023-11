Sparmaßnahmen Dunkle Straßen und Gehwege in Bad Dürrenberg: Stadt schaltet zeitweise Laternen ab

In Bad Dürrenberg gehen in Teilen des Stadtgebietes zwischen 0 und 5 Uhr die Straßenlaternen aus. Über 34.500 Euro soll das an Stromkosten ausmachen. Doch es gibt Kritik daran.