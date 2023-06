Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntag gegen 2 Uhr in der Schladebacher Straße in Bad Dürrenberg gekommen. Dabei sind zwei PKW frontal ineinander gefahren. Ein Mann wurde schwerverletzt.

Bad Dürrenberg/MZ - Am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr kam es in der Schladebacher Straße in Bad Dürrenberg zu einer schweren Frontalkollision zwischen zwei Pkw. Laut Zeugenaussagen fuhr eines der beteiligten Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer des Fahrzeugs wies einen Atemalkoholwert von über 1,3 Promille auf. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer Insasse dieses Autos sowie die Fahrerin des anderen beteiligten PKWs erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in einer Klinik behandelt. Sowohl der BMW als auch der Hyundai mussten abgeschleppt werden.