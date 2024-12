Der Betreiber der neuen Tankstelle in Frankleben, Agravis Ost, sieht vor allem Kunden in den Lkw auf der A38-Durchreise.

Frankleben/MZ. - Eine neue Tankstelle entsteht an der A38-Ausfahrt Merseburg-Süd in Frankleben. Die Agravis Ost GmbH & Co. KG ist der Auftraggeber. „Wir betreiben bereits 22 Tankstellen im Osten Deutschlands und sind weiter auf Expansionskurs. Die Nähe zur Autobahn ist für uns besonders interessant. Dazu kommt, dass das Grundstück uns gehört“, erklärt Karsten Müller, Bereichsleiter Energie des Unternehmens, das in Frankleben einen Sitz hat.