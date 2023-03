In demLeunaer Ortsteil Pissen ist ein 65-jähriger Autofahrer mit fast drei Promille im Blut erwischt worden. Die Polizei zeigte den Mann an.

Autofahrer erwischt: Mit 2,9 Promille am Morgen in Leuna unterwegs

Ein betrunkener Autofahrer ist in Leuna mit knapp drei Promille Atemalkohol gestoppt worden.

Pissen/MZ - Mit fast drei Promille im Blut ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer von der Polizei in Pissen erwischt worden. Gegen 8 Uhr am Mittwoch kontrollierte die Polizei einen 65-jährigen Mann im Leunaer Ortsteil Pissen. Zunächst wurde der Autofahrer gebeten, noch vor Ort einen Atemalkoholtest freiwillig zu machen. Dem kam er nach, dabei wurde ein Wert von 2,9 Promille gemessen.

Anschließend untersagte die Polizei dem 65-Jährigen die Weiterfahrt und schickte ihn zu einer Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus. Die Polizei fertigte eine Anzeige gegen den Mann, heißt es aus dem Polizeirevier Saalekreis in Merseburg.