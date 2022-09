Autobahn 38 bei Merseburg: Zusammenstoß zwischen Transporter und Lkw

Auf der A 38, in Richtung Göttingen, hat sich an der Anschlussstelle Merseburg-Süd am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet.

Merseburg/MZ - - Auf der Autobahn 38 sind am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Transporter und ein Lkw kollidiert. Der Unfall (Foto) ereignete sich an der Anschlussstelle Merseburg-Süd, in Richtung Göttingen. Die Autobahn musste laut Polizeiinspektion Halle für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Laut Polizei klemmte allerdings die Tür des am Unfall beteiligten Kleintransporters. Um die Insassen zu befreien, musste schließlich die Feuerwehr die Tür öffnen. Vor Ort im Einsatz waren neben der Polizei unter anderem die Kameraden der Feuerwehr Großkayna.