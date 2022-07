Auszeit vom Alltag: So läuft das Natur- und Abenteuercamp an der Saale

Aktivitäten wie Schwimmen in der Saale oder Stand-up-Paddling kamen bei den Teilnehmern des Jugendcamps gut an.

Bad Dürrenberg/MZ - Das Natur- und Erlebniscamp an der Saale in Bad Dürrenberg hat vor kurzem den vierten Platz beim Gründerpreis des Saalekreises belegt. Doch der Anfang war gar nicht so einfach. „Eigentlich wollten wir 2020 richtig durchstarten“, sagt Sandy Strehlke-Theile. Doch dann kam die Pandemie, die das Natur- und Abenteuercamp, wie so viele andere Einrichtungen auch, ausbremste.