Aus für Traditionsturnier abgewendet: Merseburger Stadtmeisterschaft erlebt 17. Auflage

Die Stadtmeisterschaft soll wieder in der Rischmühlenhalle stattfinden.

Merseburg/MZ - Merseburgs Freizeitsportler haben ihren „Stadtmeisterschaftsburnout“ überwunden. So nennt Vereinsvorstand Thomas Heinrich den Zustand, den er und seine Mitstreiter im Sommer nach 16 Jahren Organisation des Freizeitfußballturniers erreicht hatten. Damals standen die Zeichen auf ein Ende der Traditionsveranstaltung, in deren Zuge die Aktiven in den vergangenen Jahren bisher 20.000 Euro Spendengelder für soziale Zwecke sammeln konnten.