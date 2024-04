Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stöbnitz/MZ. - Die Pferde warten schon ungeduldig am Gitter, als Markus Konrad das große Stalltor öffnet. Aufgeregt drängen sie aus dem Gebäude in Richtung der Koppel, auf der die kleine Herde erstmal ein paar Runden im Kreis galoppiert, bis sich die Tiere wieder beruhigen. Sie sind so etwas wie die Teenagerclique. Die Pferde, die hier nun zusammen auf der Grasfläche des Gestüts Hahnenhof grasen, sind fast alle im Vorjahr geboren. Unter ihnen befindet sich der cremefarbene Junghengst Belantos. Ein Tier, dessen Zukunft vor Jahresfrist noch völlig unklar war. Denn der Start in sein Leben begann mit einem Drama.