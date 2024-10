Wegen der erneuten Storchentode bringt die Müllabfuhr im Saalekreis nun Aufkleber an falsch befüllte Biotonnen an. Die Aktion soll die Bürger künftig auch vor saftigen Bußgeldern bewahren.

Ein Blick in eine Biotonne im Saalekreis lässt ahnen, was alles außer Bioabfall so auf den Kompostieranlagen der Region landet.

Merseburg/MZ - - Nachdem in diesem Sommer erneut Jungstörche an Gummibändern im Magen verendet sind, hat die Entsorgungsgesellschaft Saalekreis (EGS) nun eine Aufklärungskampagne gestartet, bei der Bürger mittels Aufklebern auf der falsch befüllten Biotonne darauf aufmerksam gemacht werden sollen, dass Gummis, Plastiktüten und Co. nicht in den Bioabfall gehören.