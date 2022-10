Aufgedeckt - Die Geheimnisse der Schamanin von Bad Dürrenberg

HALLE/MZ - Unsere Welt vor 9.000 Jahren. Es ist die Zeit des Mesolithikums, der Mittelsteinzeit, in der die Menschen als Jäger und Sammler unterwegs waren und in Gruppen bis zu 25 Personen zusammenlebten. Auch im heutigen Sachsen-Anhalt finden sich Spuren aus dieser so fernen Zeit, darunter mindestens ein sensationeller archäologischer Fund: die Schamanin von Bad Dürrenberg. Deren Geschichte mag vielleicht nicht so spektakulär anmuten wie die der Himmelsscheibe von Nebra, die vor 3.700 bis 4.100 Jahren gefertigt wurde und bei der es sich um die älteste bekannte, konkrete Himmelsdarstellung handelt. Aber spannend ist dieser Grabfund allemal.