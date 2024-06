Merseburg/MZ. - Zscherben hat auf den ersten Blick das Gesamtpaket Landidylle gebucht. Zwei Dutzend Häuser mit einem baumbestandenen Dorfplatz in der Mitte, ein Flüsschen am einen, eine Schafweide am anderen Ausgang des Dorfes. Doch zum einen ist Zscherben offiziell Teil der Kreisstadt Merseburg und zum anderen störte noch etwas anderes über viele Jahre das Idyllegefühl der Einwohner: der Verkehr. Die Verbindung durch das Dorf ist der kürzeste Weg von Merseburg-Süd und Kötzschen in Richtung Geusa und Geusaer Straße. Das machte die Route durchs Grüne nicht nur bei Pendlern beliebt, sondern auch bei Truckern. 2023 wandten sich viele Einwohner daher mit einer Petition an die Stadt. Ihr Wunsch: Ganz Zscherben soll zur verkehrsberuhigten Zone werden.

