Auch in Merseburg und Querfurt ist die Unterstützung für die kranke Pauline riesig

Merseburg/MZ - Ihr Schicksal berührt viele Menschen, die deshalb helfen wollen. Die 17-jährige Pauline aus Wangen braucht dringend eine Stammzellspende, denn bei ihr wurde eine Fehlfunktion des Knochenmarks diagnostiziert. Die Suche nach dem genetischen Zwilling ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

Am vergangenen Freitag, 4. Februar, ließen sich deshalb bei einer DRK-Blutspendeaktion im Basedow-Klinikum in Merseburg 42 Menschen typisieren. Am Montag, 7. Februar, waren es im Klinikum Querfurt, wo Paulines Vater arbeitet, 79 Männer und Frauen, wie das Klinikum auf Anfrage mitteilte. Am Samstag kamen so viele zu einer Aktion der Feuerwehr Nebra, dass am Ende 288 Typisierungen gezählt werden konnten.

Außerdem wurden an diesem Tag 1.647,22 Euro gespendet. Der Verkauf von durch Vereine gesponserte Getränke, Kuchen und Bratwürstchen brachte 5.700 Euro ein. Das Geld kommt der Deutschen Stammzellspenderdatei zugute, die die Aktionen unterstützt.

Am 10. Februar, 13 bis 15 Uhr, gibt es eine weitere Typisierungsaktion im Säulenhaus des Klinikums Merseburg, am 12. Februar, 10 bis 15 Uhr, im Real-Markt in Querfurt.