Rattmannsdorf/MZ. - Damit die Bürger in Zukunft besser vor Hochwasser geschützt sind, wurde in Rattmannsdorf – einem Ortsteil von Hohenweiden in der Gemeinde Schkopau – ein neuer Hochwasserschutzdeich errichtet. Der sorgt nun allerdings für Unmut in dem Dorf. Denn der Deich durchkreuzt das Land mehrerer Anwohner. Die kommen jetzt nicht mehr so einfach an ihre Grundstücke, die hinter dem Deich liegen, seitdem die Zuwegungen mit Schranken dichtgemacht worden sind. Dort steht der Deichschutz in Konflikt mit den Anliegen der Eigentümer. Die Gemeinde Schkopau will sich jetzt juristischen Rat holen.