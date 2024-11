Weite Teile der Schillerstraße in Bad Lauchstädt bestehen seit dem 19. Jahrhunder. Die geplante Sanierung sollen die Anwohner dennoch als Erschließung großteils selbst zahlen. Dagegen machen sie nun mobil und erheben Vorwürfe gegen die Goethestadt.

Ärger in Bad Lauchstädt Anwohner kämpfen gegen „Erschließung“ der Schillerstraße

Bad Lauchstädt/MZ. - Rats- und Ausschusssitzungen sind in der Goethestadt normalerweise keine Publikumsmagnete. Auf den Zuschauerplätzen verlieren sich meist drei bis vier Stammgäste. Wenn an diesem Donnerstag ab 18.30 Uhr im Kursaal der Finanzausschuss zusammenkommt, dürfte es allerdings voller werden. Das liegt an einem Punkt, der im zur Diskussion stehenden Haushalt für 2025 enthalten ist: der Sanierung der Schillerstraße.