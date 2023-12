Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Saalekreis/MZ. - Ob an Stellen in Merseburg, Wettin-Löbejün, Bad Lauchstädt oder Teutschenthal überall hängen Schilder, die darauf hinweisen, dass die Umweltkalender des Saalekreises vergriffen sind. Seit 1. Dezember liegen die Kalender in diesem Jahr erstmals an zentralen Stellen aus, statt, dass sie direkt in den Briefkasten zugestellt werden. Um Kosten zu sparen und weil der Bedarf nicht mehr da sei, hat der Landkreis entschieden nur noch die Hälfte des Papierkalenders zu drucken. Stattdessen sollen die Einwohner den digitalen Kalender in einer App nutzen. Doch der Ansturm auf die Kalender zeigt, dass der Bedarf hoch ist, die Unzufriedenheit entlädt sich direkt an den Verteilstellen.