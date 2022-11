Architekturpreis für Goethe-Theater in Bad Lauchstädt

Bad Lauchstädt/MZ - Das Goethe-Theater in Bad Lauchstädt hat eine Auszeichnung im Rahmen der diesjährigen Architekturpreisverleihung des Landes Sachsen-Anhalt am Freitag in Magdeburg erhalten. Mit der Auszeichnung würdigt die Jury die Sanierung am Theater. Das Projekt ist eines von sechs, das beim Architekturpreis prämiert wurde.

Der Hauptpreis ging in diesem Jahr an die Mensa der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Der Preis stand im Zeichen von „Für die Zukunft – geplant, gebaut, bewahrt“. Der Architekturpreis des Landes Sachsen-Anhalt wird seit 1995 im Dreijahrestakt vergeben. Die Auszeichnung fand damit in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Insgesamt standen 16.000 Euro Preisgeld zur Verfügung.