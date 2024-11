Merseburg/MZ. - In der Sonnabend-Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung ging es in einem Beitrag um Vorfälle von körperlicher Gewalt auf den Sportplätzen. Die Kernaussage darin lautete: Gewalt hat auf den Fußballplätzen nichts zu suchen! In der Veröffentlichung ging es vorwiegend um Vorfälle bei Oberliga-Spielen. Dass das Thema aber auch auf den Plätzen der unteren Ligen angekommen ist, wurde am Samstag-Nachmittag beim Viertelfinal-Kreispokalspiel zwischen Sportring Mücheln und dem SV Braunsbedra zur aktuellen und traurigen Realität. „Ein Beweis, auf den wir gern verzichtet hätten“, brachte es Kreispokal-Ansetzer Waldemar Piotrowsky nach dem Abpfiff auf den Punkt. Der erfolgte bereits in der 88. Minute per Spielabbruch durch Schiedsrichter Daniel König. Was war geschehen?

