Querfurt/MZ - - „Mein Ansporn für meine Aufgaben im Verein ist die Erfahrung, wie großartig Sport für Kinder ist“, sagt Janina Rothe vom TSV ’90 Querfurt und fügt an: „Was mir selbst widerfahren ist, möchte ich gern mit Freude weitergeben. Sport hat so viel soziale Komponenten, die einen Menschen prägen können.“ Die 42-Jährige ist im Verein unter anderem Übungsleiterin bei den MiniKids sowie bei den „Trail Devils“ in der Mountainbike-Abteilung. Letztere unterstützt auch Silke Wichmann. Sie helfe den Übungsleitern gern mit bei der Organisation, etwa von Trainingslagern, Wettkämpfen oder Veranstaltungen, so die 48-Jährige, die zudem die stellvertretende Vereinsvorsitzende ist. Ihr Ansporn für das Ehrenamt ist, „etwas für Kinder zu machen, damit diese sich sinnvoll sportlich betätigen können“. Das führt ihrer Meinung nach dazu, „dass Kinder ausgeglichener sind, vielleicht sogar glücklicher, und ihre sozialen Kompetenzen gestärkt werden“.

