In Bitterfeld gibt es in den nächsten Tagen gleich drei Straßensperrungen. Hier wird es enger.

Bitterfeld/MZ - In Bitterfeld müssen sich Autofahrer in den nächsten Tagen gleich auf drei Straßensperrungen einstellen. Bereits am kommenden Dienstag, 6. Mai, wird die Berliner Straße von der Wittenberger Straße bis zur Einmündung Am Leineufer als Einbahnstraße stadteinwärts beschildert. Grund dafür ist eine halbseitige Sperrung, in deren Bereich Baumschnittarbeiten ausgeführt werden. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert. Die Arbeiten sind bis zum Freitag, 9. Mai, geplant. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Einen Tag später, am kommenden Mittwoch, wird die Niemegker Straße in Höhe der Hausnummer 22 aus Richtung Stadtzentrum in Richtung Stadion voll gesperrt. Dort werden Glasfaserkabel verlegt. Diese Sperrung soll laut Stadt ebenfalls bis zum Freitag, 9. Mai, andauern. Eine Umleitung für die Verkehrsteilnehmer ist ausgeschildert.

Sperrung Nummer drei ist vom 20. bis zum 27. Mai vorgesehen. Dann wird die Burgstraße in Höhe der Hausnummer 66 voll gesperrt. Die Einbahnstraße wird aufgehoben und zur Sackgasse. Grund ist eine Kranstellung wegen des Umbaus einer Antennenanlage. Eine Umleitung ist ausgeschildert.