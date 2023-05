Querfurt/MZ - „Zehn, neun, acht ... drei, zwei, eins, Feuer!“, zählte Schwimmmeister Olaf Tobisch, und dann rannten rund ein Dutzend Kinder und Jugendliche los, um mit einem Kopf- oder Fußsprung die diesjährige Badesaison im Querfurter Stadtbad zu eröffnen. Dass das Wasser nur knapp 17 Grad hatte, störte niemanden. Der 15-jährige Vincent Sven Fricke war dabei am schnellsten im Becken. Dicht gefolgt von Alexander Tietz (18).

Best friends springen zusammen ins Wasser

Die beiden sind „best friends seit dem Kindergarten“, erzählen sie lachend und freuen sich schon jetzt auf einen tollen Sommer. „Wenn das Wetter passt, sind wir auf jeden Fall jeden Tag hier“, sagt der 18 -Jährige und strahlt übers ganze Gesicht.

Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) hatte gemeinsam mit Olaf Tobisch die Gäste des Eröffnungstages begrüßt.. Ein Dank galt Kerstin Otto, Sabine Thieme und Katrin Strödecke, die im Bad klar Schiff gemacht und alles auf Vordermann gebracht hatten. Steffen Jäger, Facharbeiter für Bäderbetriebe, hatte während der Winterpause eine neue Treppe als Zugang zu den Sanitäreinrichtungen gebaut. Auch dafür gab es Beifall.

Gemeinsam mit Schwimmmeister Olaf Tobisch gab Bürgermeister Andreas Nette am Samstag das Wasser frei. (Foto: U. Freyberg)

Gute Nachrichten für Schwimmer und Wasserratten

Vor allem aber gab es gute Nachrichten. Bürgermeister Nette versprach den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, dass es weder in diesem noch im nächsten Jahr eine Veränderung der Eintrittspreise geben werde. Ein Grund dafür sind zwei neue Umwälzpumpen, die die Stadt für rund 70.000 Euro angeschafft hat und die der Kommune pünktlich ab Saisonbeginn dabei helfen, auch im Stadtbad Strom zu sparen.

„Wir rechnen mit 50 Prozent weniger Aufwendungen für Elektroenergie hier im Bad“, sagt Andreas Nette. Und Olaf Tobisch erklärt, wie das geht. Eine Pumpe verbrauche im Schnitt 22.000 Watt. „Und das sind ja Dauerläufer, sind also 24/7 in Betrieb. Man kann die Anlage ja nicht ausschalten. Gerade die Nachtphase ist wichtig, um die Reinigung der Beckenanlage hinzukriegen.“

Schwimmmeister Olaf Tobisch nimmt an den neuen Umwälzpumpen eine Wasserprobe. (Foto: U. Freyberg)

Bei der neuen Anlage habe man jedoch die Möglichkeit - wenn die Hygienehilfsparameter stimmen - die Pumpen auf 70 oder 50 Prozent runterzufahren. „Dadurch kommen die Einsparungen zustande. Das ging nämlich bei den alten Pumpen nicht. Da ging nur an und aus“, lächelt Tobisch.

Schon jetzt können sich die Querfurter zwei Termine in ihren Kalender eintragen. Am Freitag, dem 4. August findet im Stadtbad gemeinsam mit der Burg Querfurt der erste Sommerkinoabend 2023 statt. Und am 5. und 6. August steigt das diesjährige 24-Stunden-Schwimmen. Und natürlich kommen auch die Querfurter Grundschulen in diesem Sommer wieder zum Schwimmunterricht ins Stadtbad. Auch auch der Verein Base und der Loderslebener Sportverein führen wieder ihre Schwimmlernkurse im Querfurter Stadtbad durch.