Am letzten Juniwochenende veranstaltet der Triathlon Club Merseburg wieder rund um den Hasse-See einen Wettkampf für Sportler und einen für Mitarbeiter von Firmen. Was es Neues gibt.

An der Hasse Roßbach wird’s olympisch

Der Start der Triathlons an der Hasse Roßbach, wenn sich alle ins kühle Nass stürzen, ist immer spektakulär.

Merseburg/Rossbach/MZ. - Nur noch wenige Tage. Dann veranstaltet der Triathlon Club Merseburg an der Hasse Roßbach am Sonnabend, 28. Juni, den 17. Mitteldeutschen Firmenteam-Triathlon und am Sonntag, 29. Juni, den Geiseltal-Triathlon. Für beides kann man sich noch anmelden (Alle Infos im Internet unter: www.tc-merseburg.de).