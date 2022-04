Am Busbahnhof Merseburg: Jugendliche erpressen 18-Jährigen

Merseburg/MZ/und - Am Donnerstag gegen 18 Uhr wurden zwei 18-Jährige am Busbahnhof in Merseburg erpresst und auf der anschließenden Busfahrt nach Günthersdorf auch noch bedroht.

Ein 18-Jähriger hatte zunächst mit seinem gleichaltrigen Freund auf einer Bank am Busbahnhof Merseburg gesessen. Dort wurden sie von vier Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren nach Geld gefragt. Als der 18-Jährige der Gruppe kein Geld geben wollte, versuchte ein 14-Jähriger aus dieser Gruppe, ihm das Handy wegzunehmen. Der 18-Jährige rief um Hilfe, was eine Busfahrerin hörte und durch ihr Auftauchen die Wegnahme des Handys verhinderte.

Danach stieg die Gruppe junger Männer in den selben Bus wie der 18-Jährige und sein Freund ein. Auf dem Weg nach Günthersdorf wollte die Gruppe erneut Geld von dem 18-Jährige. Der reagierte schnell und meldete das Ganze telefonisch der Polizei und dem Busfahrer, der die Fahrt sofort stoppte. Der 14-jährige Tatverdächtige bedrohte dann nochmals den 18-Jährigen. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen die Personalien der Beteiligten und entsprechende Strafanzeigen wegen räuberischer Erpressung und Bedrohung auf.

Die Polizei teilte mit, dass sie der beteiligten Busfahrerin und ihrem Kollegen für das couragierte Einschreiten und die Unterstützung des Geschädigten dankt.