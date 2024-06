Am Wochenende startet in Zweimen das Johannesbierfest. Eine besondere Tradition braucht stundenlange Vorbereitung und viel Eichenlaub.

Zweimen/MZ. - Wenn 135 Kränze aus Eichenlaub gebunden werden müssen, braucht es zahlreiche helfende Hände. Schließlich soll am Samstag jedes Haus in der Leunaer Ortschaft Zweimen einen Kranz bekommen, der Glück für ein ganzes Jahr bringen soll – bis zum nächsten Johannesbierfest. Die alte Tradition hat es bis in die 1930er Jahre gegeben. „Mit dem Krieg kam das dann zum Erliegen“, erklärt Wilfried Jacobi, Vorsitzender des örtlichen Johannesbiervereins. 1990 wurde die Tradition dann wieder zum Leben erweckt, seit 1995 unter Regie des Vereins. Wie alt der Brauch tatsächlich ist, wisse man nicht. Es sei nur bekannt, dass es ihn bereits in den 1920er Jahren gegeben habe, sagt Jacobi.

Das Eichenlaub für die Kränze wird früh am Morgen frisch aus dem Wald geholt. Bereits um 6.30 Uhr sind Jacobi und weitere Helfer mit einem Anhänger losgefahren. Ein Bauer aus Raßnitz stelle dafür sein Gelände, auf dem das Grün wächst, zur Verfügung. Nach etwa zweieinhalb Stunden kehren die Vereinsmitglieder mit vollgeladenem Hänger zurück nach Zweimen. Im Feuerwehrhaus am Teich wird das Laub in mühevoller Handarbeit zu üppigen Kränzen gebunden.

Kränzebinden als Gemeinschaftsprojekt in Zweimen

Die Mitglieder des Vereins sowie weitere Anwohner, die mithelfen, sind den ganzen Nachmittag beschäftigt. Während die einen das Laub zurechtschneiden, binden andere die Kränze. Bevor sie ganz fertig sind und gelagert werden können, werden sie noch mit bunten Bändern verziert. Die Aktion sei ein schönes Gemeinschaftsprojekt, findet Jacobi. Genau darum gehe es auch beim Verein, um den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft.

Die Eichenlaubkränze werden am Samstagmorgen ab 8 Uhr mit der Pferdekutsche und Blasmusik ausgefahren. Läufer mit Zylinder und Frack sowie weiß-grün gekleidete Mädchen begleiten den Zug und übergeben die Kränze an alle Häuser in Zweimen, Dölkau und Göhren. „Wir übermitteln gute Wünsche“, kündigt Jacobi an.

Johannesbierfest am Samstag und Sonntag

Ab 14 Uhr startet dann das Johannesbierfest mit Kaffeeklatsch und Kinderfest. Es gibt Aufführungen verschiedener Vereine, eine Bastelstraße, Hüpfburg, Kinderdisco und mehr. Der Johannestanz mit Live-Musik startet um 20 Uhr. Zudem steht Linedance mit der Gruppe „Best Friends Carry On“ auf dem Programm. Um 22.15 Uhr wird das Johannesfeuer entzündet und es gibt ein Feuerwerk.

Weiter geht es am Sonntag, 23. Juni, ab 10.30 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen. Ringreiten am Spitzteich mit Siegerehrung steht ab 13.30 Uhr auf dem Programm. Ab 14 Uhr findet außerdem ein Familientag statt. Der Eintritt zum Johannesbierfest ist frei.