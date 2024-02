Allgemeinmedizinerin wird in Großkayna schon sehnsüchtig erwartet

Barbara Pötzsch lässt sich als Allgemeinmedizinerin in Grosskayna nieder.

Grosskayna/MZ. - Fragt man Großkaynas Ortsbürgermeister Gerald Kegel (parteilos), wann es im Ort zuletzt einen Arzt gab, fällt ihm nur die ärztliche Versorgung in der Poliklinik ein. Doch die ist seit Jahrzehnten längst Geschichte und heute ein Haus in Privatbesitz mit Wohnungen. Es ist purer Zufall, dass genau dort nächste Woche die neue „Hausarztpraxis am See“ öffnet. Allgemeinmedizinerin Barbara Pötzsch lässt sich im Braunsbedraer Ortsteil nieder.