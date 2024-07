Gigabitbüro und der Landkreis Saalekreis veranstalten am Mittwoch einen Online-Dialog.

Merseburg/MZ. - Der Glasfaserausbau soll deutschlandweit weiter vorangetrieben werden, dementsprechend auch im Saalekreis. Aus diesem Anlass veranstalten das Gigabitbüro des Bundes und der Saalekreis am Mittwoch, den 24. Juli von 19 bis 20 Uhr eine Online-Dialogveranstaltung rund um den Glasfaserausbau im Saalekreis.

Im Rahmen der Gigabitstrategie des Bundes und der Informationskampagne „So kommt die Glasfaser zu Ihnen nach Hause“ und „Mit Glasfaser in die Zukunft!“ sei es das Ziel, alle interessierten Bürger und Unternehmen über die Glasfasertechnologie und den Ausbau des Glasfasernetzes im Saalekreis ausreichend zu informieren, erklärt der Saalekreis in seiner Pressemitteilung.

„Wir wollen mit der Veranstaltung ein unabhängiges Medium schaffen, an das sich die Bürger mit ihren Fragen wenden können“, ergänzt Michael Weyhe, der Ansprechpartner für den Breitbandausbau im Saalekreis ist. Dies sei das Ziel der Veranstaltung am kommenden Mittwoch. Er selbst wird einer der Experten sein, der die Fragen zum Glasfaserausbau der anwesenden Gäste beantworten wird. Darüber hinaus werden noch zwei Mitarbeiter des Gigabitbüros des Bundes den Online-Dialog moderieren. „Wenn der Online-Dialog gut angenommen wird, ist es durchaus denkbar, dass weitere Veranstaltungen, wie diese in Zukunft folgen werden“, sagt Weyhe.

Die Teilnehmer können ihre Fragen an die Experten bereits vorab anonym oder während der Online-Veranstaltung stellen. Alle interessierten Bürger und Unternehmen sind dazu eingeladen, an der Info-Veranstaltung teilzunehmen, heißt es weiter. Eine vorherige Anmeldung für die Online-Dialogveranstaltung sei nicht notwendig.

Zugang zu dem Online-Dialog erhalten Sie über: https://lmy.de/NquYV. Um an der Veranstaltung teilzunehmen müssen Sie das Passwort „Saalekreis“ eingeben. Sollten Sie ihre Fragen bereits vorab stellen wollen, können Sie dies über: https://lksk.de/7ji6j tun. Auch hier lautet das Passwort „Saalekreis“.