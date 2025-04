Die Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg überrascht mit neuen Ideen: Ein Eventraum am Hauptstandort und fruchtige Eierlikörsorten wie Mango und Pfirsich erweitern das Angebot. Was hinter der Erweiterung steckt und warum Eierknappheit hier kein Thema ist.

Erfolg in Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/MZ. - Wie denn die Wahl auf genau diese zwei neuen Eierlikörsorten gefallen ist? „Viel gekostet“, antwortet Christian Geßner, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg, grinsend. Seit Kurzem sind in den Bauernläden des Betriebs nicht nur Eierliköre in Geschmacksrichtungen wie Mohn, Solesalz-Karamell oder etwa Erdbeere zu finden, sondern auch die zwei neuen Sorten Mango und Pfirsich. Passend zum Start in die warme Jahreszeit, denn Mitarbeiterin Victoria Schladitz verrät: „Im Sommer gehen die fruchtigen Sorten besonders gut.“ Generell erfreue sich der Likör, hergestellt aus hauseigenen Eiern, großer Beliebtheit.