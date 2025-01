Fraktionschef Hans-Thomas Tillschneider lobt gestürzten syrischen Diktator al-Assad und nennt neue Machthaber „brutale Islamisten“. Dennoch will seine Fraktion, dass der Kreis eine Ausladung an die über 2.000 Syrer im Saalekreis schickt.

Merseburg/MZ. - Die AfD will, dass der Saalekreis den hier lebenden Syrern nach dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad eine Ausladung schickt. Die Fraktion der rechtsextremen Partei reichte einen entsprechenden Kreistagsantrag ein. Inhalt: Die Kreisverwaltung soll einen Brief per Post oder als E-Mail an alle im Saalekreis lebenden Syrer verschicken. Den Brief lieferte die Fraktion um ihren Vorsitzenden Hans-Thomas Tillschneider, habilitierter Islamwissenschaftler, gleich auf Deutsch und Arabisch mit.