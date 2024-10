Martin Reichardt lebt in der Börde. Bei der Bundestagswahl wird der ehemalige Soldat dennoch wie 2021 im südlichsten Wahlkreis Sachsen-Anhalts antreten.

Merseburg/MZ. - Die AfD will bei der Bundestagswahl 2025 erneut mit Landeschef Martin Reichardt ins Rennen um das Direktmandat im Landessüden gehen. Wie die Kreisverbände Saalekreis und Burgenlandkreis zum Wochenende in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, hätten sie sich jeweils einstimmig darauf verständigt den 55-Jährigen für die Kandidatur im Wahlkreis 72 vorzuschlagen. Die endgültige Nominierung erfolge jedoch erst im Zuge der Aufstellungsversammlung am 1. Februar.