Die AfD bringt den Ukraine-Krieg in den Kreistag des Saalekreis

Vor zwei Monaten sorgten Handwerker aus dem Saalekreis und Halle mit einem offenen Brief an Olaf Scholz für Aufsehen. Die AfD beantragt, dass sich der Kreis hinter deren Forderung nach einem Ende der Sanktionen gegen Russland stellt. Es folgt eine hitzige Debatte und eine Beinahe-Blamage für die SPD-Fraktion.

Zwei Dutzend Menschen demonstrierten angeleitet von der AfD vor dem Kreistag in Merseburg.

Merseburg/MZ - Der raue Ton, der die Oktobersitzung des Kreistags bestimmen sollte, wurde am Mittwoch schon vor Beginn angeschlagen. Vor dem Ständehaus hatten sich gut 20 Demonstranten mit Schildern wie „Ami goes Home“ oder „Wir sind das Volk“ versammelt. Ein von AfD-Kreischef Hans-Thomas Tillschneider angestimmter Protest gegen die Sanktionspolitik von EU und Bund. Ein Thema, dass den Kreistag an diesem Nachmittag über eine Stunde beschäftigen sollte.