In Schafstädt wird ein Bereich der Marktstraße ab Montag, 5. Mai, für mehrere Wochen vollständig gesperrt.

Abriss vom alten Kino in Schafstädt startet

Vollsperrung in der Marktstraße

Das alte Kino in Schafstädt wird abgerissen.

Schafstädt/MZ. - Aufgrund des Abrisses des alten Kinos in Schafstädt wird die Marktstraße ab Hausnummer 32 in der Zeit von Montag, 5. Mai, bis 13. Juni vollständig gesperrt. Darüber informiert die Verwaltung der Goethestadt Bad Lauchstädt, zu der Schafstädt gehört, auf ihrer Internetseite. Wie es weiter heißt, wird die bisherige Einbahnstraßen im betreffenden Bereich aufgehoben, die ausgeschilderten Umleitungen sind zu beachten.

Der Abriss des völlig maroden Altbaus in der Marktstraße ist Teil des Konzepts „Grüne Mitte“, das die Kommune mit Hilfe von Mitteln der Städtebauförderung in Schafstädt umsetzen will: weniger Ruinen, mehr parkartige Flächen. Mit Hilfe der Förderung kann der Abriss des Kinos finanziert werden.