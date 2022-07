88-Jährige in Leuna angefahren

88-Jährige schwer verletzt

Leuna/MZ/und - An einem Fußgängerüberweg in Leuna ereignete sich am Samstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß ein 89-jähriger Autofahrer in der Merseburger Straße mit einer 88-jährigen Fußgängerin zusammen. Die Dame wurde schwer verletzt und musste zur stationären medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern weiter an. Es kam in der Folge des Unfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.