83-Jährige auf dem Jakobsweg - Senioren aus Braunsbedra pilgert 117 Kilometer

Braunsbedra/MZ - Mit ihrer Familie hat Barbara Siwik schon immer unkonventionell Urlaub gemacht. Mit ihrem Mann und den Kindern fuhr sie campen und ging wandern. Doch nicht jeder, der das auch kennt, geht mit 83 Jahren noch in Spanien auf dem Jakobsweg pilgern und legt dabei in zehn Tagen 117 Kilometer zurück. Die Braunsbedraerin hat genau das an der Seite ihrer Töchter Claudia und Katharina im September getan.

„Ich habe sofort zugesagt, als meine Töchter mit der Idee kamen. Erst später habe ich mich gefragt, worauf ich mich da einlasse“, erinnert sich die Seniorin an den Februar dieses Jahres, als alles begann. Fortan ging sie spazieren, um fit zu werden. Erst durch den Braunsbedraer Stadtpark, dann bis zum Ortsteil Schortau, dann nach Mücheln und wieder zurück. Sie lief Wanderschuhe ein, während ihre Töchter planten. Das Ziel war natürlich die Kathedrale von Santiago de Compostella, das berühmte Ende des Pilgerweges und der Ort, an dem der Apostel Jakobus begraben sein soll.

Barbara Siwik ist voller positiver Eindrücke von ihrem Abenteuer auf dem Jakobsweg

Rückblickend ist Barbara Siwik voller positiver Eindrücke von ihrem Abenteuer. Stolz zeigt sie ihren Pilgerausweis mit den vielen Stempeln, die Urkunde, die ihr ausgehändigt wurde. Sie erzählt, wie sie beim Wandern abschalten konnte. Sie schwärmt von der Landschaft in Galizien. „Da gibt es noch Dörfer, in denen es nach Kuhmist riecht, und noch sehr viel unberührte Landschaft.“ Sie erzählt von sauberen Herbergen und netten Herbergsleuten. Vor allem aber haben es ihr die Mitpilgerer angetan. „Es achtet jeder auf jeden.“

Denn auch wenn eine der Töchter als Läuferin vorauslief, um die nächste Unterkunft klar zu machen, und die zweite Tochter als Packesel an so manchen Stellen den Rucksack der Mama zusätzlich zu ihrem eigenen schleppte, so war das Trio auf eines nicht vorbereitet: das Klettern auf Berge, durch Schluchten und über große Steine - und das bei Hitze ebenso wie bei strömendem Regen. Mehr als einmal hätten da junge Leute geholfen, sie oftmals sogar über Hindernisse gehoben, erzählt die ehemalige Bibliothekarin. Und sie gibt zu: „Alleine oder nur mit meinen Töchtern hätte ich das nicht geschafft.“

Kerze zum Todestag von Ehemann und Papa der Familie in der Kathedrale von Santiago de Compostella entzündet

Die Tour war für die drei Frauen auch wichtig, weil sie am Ende des Weges just am ersten Todestages des Ehemanns und Papas in der Kathedrale von Santiago de Compostella für ihn ein Licht entzünden konnten. Er konnte sich zu Lebzeiten den Wunsch, dorthin zu pilgern, nicht mehr erfüllen. Nun war zumindest sein Foto die ganze Zeit dabei. Aber Barbara Siwik sieht ihre eigentliche Erkenntnis noch ein bisschen globaler: „Dieser Weg ist ein Zeichen dafür, was möglich ist, wenn jeder auf jeden achtet.“