60 Jahre Elektro-Bohndorf: Familienunternehmen feiert großes Jubiläum in Barnstädt

Barnstädt/MZ. - Ein runder Geburtstag wird gerne außerordentlich gefeiert. Den Gästen, die in Scharen zum Gratulieren erscheinen, wird eine große Auswahl an Kuchen, Speisen und Getränken serviert. Manche der Gäste führen dann sogar ein kleines Programm auf und sorgen so für gute Unterhaltung.