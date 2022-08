50-Jähriger in Merseburg mit verschiedenen Drogen erwischt

Sonntagabend ist ein Mann in Merseburg von der Polizei kontrolliert worden, er war mit dem Fahrrad gefahren, hatte aber kein Licht an dem Rad. Daraufhin kontrollierte ihn die Polizei und fand mehrere Tüten mit Drogen.

In Merseburg ist ein 50-Jähriger mit verschiedenen Drogen erwischt worden. Welche Substanzen es genau waren, darüber hat die Polizei keine Aussage gemacht. Hier im Bild sind getrocknete Cannabisblüten zu sehen.

Merseburg/MZ - - Am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, ist in Merseburg ein Radfahrer kontrolliert worden, der ohne Licht unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann Drogen in Form einiger Klemmtütchen mit kristalliner Substanz bzw. Tabletten und auch eine pflanzliche Substanz bei sich hatte. Um welche Mengen und welche Drogen es sich dabei genau handelte, darüber gab die Polizeidirektion auf MZ-Nachfrage keine Auskunft. Die betäubungsmittelverdächtigen Stoffe wurden sichergestellt und Anzeige gegen den 50-Jährigen erstattet.